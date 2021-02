Salernitana-Vicenza allo stadio Arechi: le formazioni

La frenata del Monza in casa, contro il Pisa, offre ai granata l'opportunità del sorpasso: se vincessero, potrebbero balzare per qualche ora al secondo posto, in attesa del Chievo

La frenata del Monza in casa, contro il Pisa, offre alla Salernitana l'opportunità del sorpasso: se i granata battessero il Vicenza, nel lunch match odierno, potrebbero balzare per qualche ora al secondo posto, in attesa del Chievo. Castori ha caricato i suoi giocatori: "Vogliamo vincere". E dovranno farlo, altrimenti verrebbero risucchiati in una posizione di pericoloso galleggiamento, nella pancia dei playoff.

Le scelte

Castori si affiderà alla coppia d'attacco Tutino-Djuric. Il primo ha ritrovato la continuità di rendimento e di realizzazione: a segno due volte negli ultimi 180'. Il gigante bosniaco, invece, è a digiuno dal 21 dicembre, ma all'andata ha fatto gol al Vicenza, si risveglia soprattutto contro le squadre venete. A sinistra ci sono dubbi e ballottaggi: l'allenatore potrebbe ancora propendere per Jaroszynski, preferendolo a Cicerelli. Mediana muscolare con Coulibaly, Di Tacchio e Capezzi, In difesa, invece, rientrano Gyomber e Mantovani, allineati ad Aya. Su sponda berica, Di Carlo rinuncia a Nalini. Solo panchina in avvio per Jallow.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sy, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Anderson, Kristoffersen, Durmisi, Bogdan, Dziczek, Veseli, Kiyine. Allenatore: Castori.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Barlocco; Zonta, Rigoni, Cinelli; Vandeputte; Gori, Meggiorini. A disposizione: Perina, Zecchin, Valentini, Giacomelli, Bruscagin, Beruatto, Pontisso, Longo, Dalmonte, Agazzi, Lanzafame, Jallow. Allenatore: Di Carlo.