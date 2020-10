Salernitana fuori dalla Coppa ma a testa alta: la voce dei tifosi

La Salernitana si congeda dalla Coppa Italia con una sconfitta a testa altissima. I granata non hanno sfigurato, al cospetto della Sampdoria, avversaria di categoria superiore. I tifosi commentano la sfida di Marassi e rivolgono lo sguardo alla partita contro la Reggiana, che potrebbe non svolgersi a causa dei numerosi contagi Covid su sponda emiliana (29).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Sempre in partita contro un avversario più blasonato e di categoria superiore. Molti cambi da entrambe le parti. I singoli fanno la differenza ed ecco che ho davanti agli occhi Giannetti. Quando dico che abbiamo una rosa incompleta, lo dico con consapevolezza. Se per caso arriva un raffreddore a Djuric e Tutino, chi li può sostituire? Comunque bella partita". Mario De Rogatis: "Queste sono partite che fanno maturare la squadra, consentendo un confronto contro formazioni smaliziate e di categoria superiore. Dopo un iniziale timore reverenziale, la squadra ha ben figurato, correndo pochi rischi. Che ingenuità il gol subìto! In contropiede, su corner a nostro favore, con la squadra piazzata male. Il limite che denoto nei granata è quello degli inutili lanci lunghi, spesso attraverso i giocatori di fascia, che è strettamente legato alla poca personalità del centrocampo, ma c'è tempo per migliorare, siamo solo all'inizio. Tutino è di categoria superiore". Paolo Toscano: "Peccato per aver preso gol in contropiede. Non sono certamente queste le partite che dobbiamo vincere, ma c’è rammarico per come abbiamo preso gol. La squadra si è comportata bene e ha lottato su tutti i palloni. Siamo stati sterili in attacco, visto che Giannetti sembra fuori contesto". Ciro Troise: "Partita giocata alla pari contro una Sampdoria in forma. Peccato perdere in questo modo, soprattutto subire la rete della sconfitta su contropiede nato dopo un calcio d'angolo a nostro favore".