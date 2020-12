Aggrappata a Djuric e Tutino: Salernitana di scena a Venezia, le formazioni

A Capodanno come a Natale, cioè da capolista: è la speranza della Salernitana, attesa oggi da una sfida insidiosa, a Venezia (ore 15), la prima di due trasferte consecutive. L'allenatore dei granata, Fabrizio Castori, non dovrebbe rinunciare alla coppia gol, composta da Djuric e Tutino. Il centravanti bosniaco ha realizzato il suo primo gol in maglia granata proprio contro il Venezia, il 30 marzo 2019. Il Venezia è anche la terza squadra alla quale ha segnato più volte in carriera, dopo Cittadella ed Empoli. In questo campionato, infine, Djuric è sempre andato a segno in Veneto: è accaduto a Verona contro il Chievo ed a Vicenza.

Fame di gol

La Salernitana non segna a Venezia su azione da 17 anni, l'ultima volta con Longo nel 2003. Due estati fa, però, ai calci di rigore, il tiro di Francesco Di Tacchio fu decisivo per la salvezza ai playout dei granata di Menichini. Ancora a Venezia, nella stagione 1997-1998, la Bersagliera mise a segno il blitz che le permise di diventare capolista, primo mattone verso la storica promozione in Serie A. In uno stadio che ha sempre regalato partite-batticuore, la squadra allenata da Fabrizio Castori dovrà, dunque, difendere il primo posto che ha faticosamente e meritatamente conquistato nelle ultime giornate.

Le formazioni

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Modolo, Felicioli; Fiordilino, Vacca, Crnigoj; Aramu; Forte, Bocalon. A disp. Pomini, Ferrarini, Molinaro, Taugourdeau, Capello, Johnsen, Rossi, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Karlsson, Svoboda. All. Bertolini (squalificato Cristiano Zanetti)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Gondo, Cicerelli, Karo, Iannoni, Kupisz, Barone, Bogdan, Capezzi, Giannetti, Veseli, Antonucci. All. Castori

Arb. Pairetto di Nichelino

Diretta: Dazn.com