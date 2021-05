Provenza ricorda Fulvio De Maio in Parlamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il deputato Nicola Provenza ricorda in Aula, alla Camera dei Deputati, la figura di Fulvio De Maio, portiere della Salernitana e popolare opinionista televisivo scomparso domenica scorsa.

“La mia città, Salerno, piange un figlio speciale: Fulvio De Maio. Calciatore, poi preparatore dei portieri, dirigente e infine apprezzatissimo opinionista televisivo. Istrionico, mai banale, ha legato la la sua esistenza indissolubilmente ad una maglia, quella della Salernitana, e ad una passione, quella per il calcio, che ha saputo raccontare in maniera dissacrante e fuori dagli schemi - ha detto il parlamentare salernitano - ma sempre con ironia, come solo i grandi sono in grado di fare".

Un ricordo commosso, per Provenza, legato a “Fulvietto” da una vecchia amicizia.

“Con la sua capacità di intrattenere qualsiasi pubblico, da quello televisivo a quello improvvisato della sua amata Piazza Casalbore, aveva il dono di saper calamitare l’attenzione, di coinvolgere e soprattutto divertire, di far ridere tanto, addirittura sino alle lacrime. Lacrime ben diverse da quelle che oggi rigano il nostro volto per una giornata triste per tutta la comunità salernitana. Il cordoglio di un'intera città e il mio abbraccio personale vanno alla sua famiglia, in particolare alla moglie Silvana e alle figlie Francesca e Paola. Ciao Fulvio, ciao amico mio".