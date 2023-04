“Salute e Prevenzione” dei Centri Verrengia, tappa al Comando della Polizia Municipale di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 29 aprile prenderà il via presso il Comando della Polizia Municipale di via dei Carrari a Salerno l’edizione 2023 del tour “Salute e Prevenzione”, l’iniziativa promossa dai Centri Verrengia, brand sanitario di riferimento sul territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, con il supporto dei volontari dell’Humanitas guidata dal presidente Roberto Schiavone di Favignana. A fare gli onori di casa sarà il comandante Rosario Battipaglia mentre sarà il dermatologo Massimo De Maio ad introdurre l’iniziativa fortemente voluta dal professore Domenico Verrengia e dal direttore commerciale dei Centri Verrengia, Carmine Giordano. L’incontro servirà per promuovere la cultura della prevenzione tra gli agenti e il personale del Comando della Polizia Municipale, e far comprendere a loro e alle loro famiglie quanto sia importante il costante monitoraggio della propria salute.

Durante la mattinata, dalle ore 10 alle ore 13, sarà possibile effettuare screening per il diabete, misurazione della pressione e consulti con specialisti ed esperti. A fornire i consigli ed effettuare i controlli a beneficio degli agenti e alle loro famiglie nonché ad illustrare i rischi di una scarsa attività di prevenzione saranno invece il cardiologo Mario Passaro, la psicologa Annalisa Pecoraro, l’urologo Gaetano Savoia, il neuro osteopata Gaetano Vuolo, la psicomotricista Melania Voccia, il cosmetologo Pasquale Lenza, il nutrizionista Antonio Cretella, il fisioterapista Antonio Staiano e l’odontoiatra Raffaele Russo. L’iniziativa “Salute e Prevenzione” si inserisce nel percorso che i Centri Verrengia hanno avviato a partire dal 2018 ad oggi, coinvolgendo migliaia di persone promuovendo oltre alla prevenzione anche la cultura dello sport e della sana alimentazione tra i giovani. Un impegno a 360 gradi quello dei Centri Verrengia, che la scorsa estate hanno portato l’iniziativa anche sulle spiagge con il “Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition”.