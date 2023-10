Aeroporto di Salerno, proseguono i lavori: la visita del sottosegretario Ferrante

Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante si è recato presso l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, all'indomani della consegna dell'area di cantiere per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del terminal esistente. "Con la mia presenza qui oggi - ha dichiarato l'esponente di Forza Italia a margine della visita ai cantieri dell'aeroporto - voglio testimoniare l'attenzione del governo all'avvio di questo fondamentale e strategico scalo aeroportuale la cui apertura è prevista per il prossimo mese di giugno e che pone un altro tassello importante nel percorso di crescita e potenziamento infrastrutturale che impatterà non soltanto su Salerno e la sua provincia, ma sulla Campania e sull'intero Mezzogiorno".

Il cantiere

Lo scalo, già al centro di un piano di interventi che interessano la pista esistente per un suo prolungamento iniziale a 2.000 m e la cui ultimazione è programmata per il primo trimestre del prossimo anno, sarà interessata nel prossimo futuro anche da un ulteriore prolungamento della pista a 2.200 m, oltrechè dal citato potenziamento del terminal, che aprirà questa serie di lavori. Il piano di interventi è sostenuto per buona parte dal finanziamento statale per circa 26,7 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano sviluppo e coesione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). "Quest'opera è emblema di un Sud che vuole riscattarsi e con, infrastrutture moderne e collegamenti efficienti, traguardare il presente e proiettarsi verso il futuro" ha concluso Ferrante.