Agropoli, un centro per contrasto alle dipendenze in un immobile confiscato

Si è svolta questa mattina nell’aula consiliare “Di Filippo” di Agropoli la conferenza stampa di presentazione del progetto dell'amministrazione comunale all'interno di un immobile confiscato sito in località Madonna del Carmine, affidato alla coop sociale Prisma, che si occupa di contrastare le varie forme di dipendenza. "E’ l’ennesima dimostrazione – ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi - dell’impegno dell’Amministrazione verso le diverse tematiche sociali. E’ la seconda assegnazione che facciamo: solo qualche mese venne destinato un altro immobile confiscato ad un’associazione che si occupa di disabilità. In questo caso invece si parla di fornire un ausilio per le diverse tipologie di dipendenza che ovviamente non conoscono classi sociali, età, sesso. E’ particolarmente importante avere un presidio sul territorio e ringrazio sin da ora la coop per il contributo che potrà dare".

Campagna di sensibilizzazione

Presentata, inoltre, la campagna di sensibilizzazione antiviolenza. Per l'occasione è stato esposto un cartello con in evidenzia il numero antiviolenza e stalking 1522, che verrà posizionato nelle scuole, altri enti e nei luoghi sensibili della città. Una iniziativa proposta dall’associazione Ami e patrocinata dal Comune. Presso il Segretariato sociale di Agropoli è esistente il Centro Antiviolenza “Il volo delle farfalle”, del Piano di zona S/8, collegato al numero 1522. Presenti alcuni studenti che frequentano l’IC “Vairo” di Agropoli con alcune docenti. A loro è stato consegnato il primo cartello che verrà affisso nell’edificio scolastico agropolese.