Anziana si affaccia al balcone: "Aiutatemi, non mi sento bene", soccorsa da due vigilesse

Momenti di apprensione, questa mattina, in via Dogana Vecchia, a Salerno, dove un’anziana di 91 anni che vive sola si è affacciata al balcone della sua abitazione per chiedere aiuto. A sentire la sua voce, molto flebile, sono stati alcuni passanti, che, dopo averla tranquillizzata, hanno subito allertato la Polizia Municipale.

L'intervento

Poco dopo, sul posto, sono giunte due vigilesse che sono salite a casa dalla donna per aiutarla. E’ stato necessario, però, l’intervento anche di un’ambulanza del 118 che, successivamente, l’ha accompagnata presso il pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stata presa in cura dai medici. La 91enne, oltre ad abitare da sola, non ha familiari e può contare solo sull’assistenza domiciliare di Salerno Solidale per due ore al giorno.

Il commento

A raccontare l’episodio è il segretario della Csa provinciale Angelo Rispoli: “Le due agenti l’hanno assistita fino al ricovero in ospedale. E’ una gran bel modo di vivere il lavoro della Polizia Municipale, dove hanno dimostrato umanità e competenza. La loro prontezza e attenzione hanno sicuramente fatto la differenza in questa delicata situazione. Questa vicenda, inoltre, sottolinea l'importanza di una rete di supporto sociale e di assistenza. Auspichiamo che situazioni come queste possano sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di potenziare i servizi di assistenza agli anziani soli e vulnerabili".