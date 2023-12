Concerto dei Pooh, ok alle navette: ecco il percorso e il costo del biglietto

In occasione del Concerto di Capodanno con i Pooh, che per la prima volta andrà in scena in Piazza della Libertà, l’amministrazione comunale di Salerno ha dovuto richiedere il supporto dei “privati” per potenziare le corse degli autobus, alla luce della decisione di Busitalia di stoppare il servizio alle ore 13 del 31 dicembre non prevedendo corse per il 1 Gennaio 2024. Alla manifestazione di interesse, pubblicata sul Mepa (Mercato della Pubblicato Amministrazione), ha risposto la società di trasporti “Eredi Palmieri S.r.l.” per un costo complessivo di 4mila euro.

Il servizio e il costo

Saranno attivi quattro pullman con 40 posti a sedere dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 2 del 1 gennaio. Il biglietto costerà 1,30 euro. Il percorso previsto è dal parcheggio dello stadio “Arechi” a Piazza della Libertà (via Generale Clark, via Leucosia, via Trento, via Posidonia, C.so Garibaldi, via Roma in andata, e Lungomare Trieste, Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, via Leucosia, via Generale Clark in ritorno), con cinque fermate intermedie nel tratto tra Mercatello e il luogo del concerto. Sarà contemporaneamente attiva anche la Metropolitana fino alle ore 3 del 1 gennaio 2024.