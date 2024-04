Incidente mortale: a Campagna una fiaccolata per i due carabinieri

E' prevista domani, alle 19, una fiaccolata in memoria e in onore dei due giovani Carabinieri scomparsi nell'esercizio del proprio dovere, Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Il corteo partirà dalla stazione dei Carabinieri di Campagna, alla presenza dei sindaci del comprensorio. Percorrendo Corso Umberto I, si arriverà alla Cattedrale di Santa Maria della Pace per celebrare una funzione in suffragio dei due giovani. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.