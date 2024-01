Cilento, De Luca inaugura l’impianto di alluminio e carta a Casal Velino

Si terrà domani (giovedì 4 gennaio), alle 10.30, l'inaugurazione dell'impianto di selezione di Casal Velino (località Vallo Scalo). Dopo i saluti istituzionali del sindaco Silvia Pisapia, interverranno il presidente di EcoAmbiente Spa Vincenzo Petrosino e il presidente di Eda Salerno Giovanni Coscia. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La struttura

L'impianto - che avrà una capacità di 22mila tonnellate l'anno - è destinato alla selezione di carta, cartone, plastica, acciaio e alluminio provenienti dalla raccolta differenziata. La struttura era stata abbandonata per anni: il 6 agosto del 2020 Eda ha disposto il subentro di EcoAmbiente Spa nella gestione che precedentemente era affidata al Consorzio dei Comuni del Bacino Sa/4. Il 12 marzo del 2021 l'intervento di riammodernamento e ristrutturazione è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del FSC 2014-2020. Dopo la posa della prima pietra, l'intervento, realizzato con un finanziamento regionale di 1.280.000 euro, è stato dunque ultimato. L’impianto di selezione è costituito da due linee: una di selezione del multimateriale e l’altra di imballaggio del materiale selezionato.

I commenti

“Si tratta di un risultato molto importante e di un progetto fortemente innovativo, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico. Anche in questo caso lavoreremo con tenacia, impegno e passione - ha evidenziato Vincenzo Petrosino, presidente di Ecoambiente – per garantire il massimo dell'efficienza dei servizi ai Comuni”. “L'impianto di Casal Velino si inserisce nella direzione dell'impiantistica diffusa e dell'economia circolare – ha sottolineato il presidente di Eda Salerno Giovanni Coscia - Il risultato raggiunto è il frutto di un lavoro puntuale svolto in sinergia con la Regione Campania, che ha interamente finanziato il progetto, confermando grande attenzione nei confronti di queste tematiche”.