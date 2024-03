Accoltellò un 68enne vicino ad una scuola: cade l'accusa di tentato omicidio

Accoltellò un 68enne al termine di una lite furibonda scoppiata per questioni condominiali vicino ad una scuola di Velina nel comune di Castelnuovo Cilento. L’uomo venne arrestato dai carabinieri – era il 14 febbraio dello scorso anno – per tentato omicidio.

L'udienza

All’esito del giudizio abbreviato, tenutosi davanti al Gip per il Tribunale di Vallo della Lucania, il reato è stato declassato in lesioni ed ora l'uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il giudice, infatti, ha accolto la tesi difensiva portata avanti dall’avvocato Gianluca D’Aiuto, con cui sosteneva che, da parte del suo imputato, non vi fosse la volontà di uccidere il 68enne.