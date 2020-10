Covid-19, nuovi contagi al Ruggi e posti esauriti al Da Procida: polemica a Cava

Sale la tensione negli ospedali salernitani per l’emergenza sanitaria. Al Covid Hospital dell’ospedale “Da Procida”, infatti, sono esauriti già i 24 posti letto. Ma, nella tarda mattinata odierna, è previsto il trasferimento della Pneumologia dal plesso Ruggi al nosocomio di via Calenda, che consentirà l’apertura di altri 24 posti, insieme a 10 infermieri provenienti dallo scorrimento della graduatoria esistente e 3 operatori socio-sanitari. Non solo. A breve, come previsto dall’ultima disposizione della Regione Campania, dovrebbe arrivare il via libera alla sospensione delle attività sanitarie non strettamente legate al Covid-19.

Nuovi contagi al Ruggi e polemica a Cava

Salgono, invece, a tre i contagi nella struttura ospedaliera-universitaria di via San Leonardo. Oltre al primario del reparto di Urologia, sono risultati positivi al tampone anche un anestesista e uno specializzando. Intanto, resta alta la tensione a Cava de’ Tirreni per il possibile trasferimento del reparto di Rianimazione dall’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” al Da Procida. Ieri il leader dell’opposizione in consiglio comunale Marcello Murolo si è schierato contro questa decisione. E anche la Fp Cgil di Salerno, in una nota, ha parlato di un “dramma per la città ed i territori limitrofi”. “In questo contesto, chiudere strutture, sembra la soluzione più rapida e facile quando invece bisognerebbe prestare maggiore attenzione affinchè vengano garantiti i sevizi essenziali di assistenza”.