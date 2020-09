Covid-19: 195 nuovi contagi di cui 21 casi di rientro, coppia positiva a Campagna

Centonovantacinque nuovi contagi in Campania, su 8.473 tamponi effettuati, ieri. E' quanto emerso dal bollettino dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia. Dei positivi, 21 i casi di rientro o connessi ad essi.

I dati

In Campania, dunque, risultano 9.732 i contagi su 520.008 casi analizzati. Tre, inoltre, i deceduti del giorno sui 455 totali e 82 i guariti sui 4970 complessivi (di cui 4.966 completamente guariti e 4 clinicamente).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi contagi nel salernitano

Intanto, oggi, il sindaco di Campagna ha comunicato che due persone, marito e moglie, sono risultate positive: la coppia è stata posta in isolamento domiciliare. L'Asl ha avviato tutti i protocolli previsti e, insieme alla Polizia Municipale, sta ricomponendo l'eventuale catena dei contatti.