Deltaplano precipita in Costiera Amalfitana: ragazzo ferito in ospedale

Tanta paura, questa mattina, in Costiera Amalfitana, dove un ragazzo americano di circa 22 anni è precipitato col deltaplano mentre faceva parapendio, dopo essersi lanciato probabilmente da Agerola, sull'insenatura del Fiordo di Furore. Il giovane è andato a sbattere contro la roccia della famosa spieggetta.

I soccorsi

I soccorsi sono scattati immediatamente con un elicottero dei vigili del fuoco di Salerno che è giunto sul posto ma impossibilitato, data la notevole altezza e la difficoltà di scendere nell'insenatura, al recupero del malcapitato che da una prima valutazione pare abbia rimediato politraumi e ferite lacerocontuse con fratture. I soccorsi sono proseguiti via mare: nello specchio acqueo antistante il fiordo è sopraggiunta una motovedetta della Guardia costiera di Amalfi e una della Guardia di Finanza col compito di trasbordare il giovane al porto di Amalfi per il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso di Castiglione di Ravello. Non è in pericolo di vita.