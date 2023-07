Reinserimento sociale, martedì la presentazione dei risultati del progetto “Conoscenze e Lavoro”

Martedì 18 luglio, alle 11:45 presso l'Icatt di Eboli, si svolgerà l'evento conclusivo del progetto “Conoscenze e Lavoro”, iniziativa frutto della collaborazione fra Circolo Occhi Verdi di Legambiente e S. Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus, entrambe impegnate in questi anni in attività sociali in favore di ristretti, promuovendone l'accoglienza e il reinserimento sociale.

L'iniziativa

Realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, di Cassa Ammende (Ministero di Giustizia) e con la collaborazione del Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, l'iniziativa ha visto i detenuti impegnati in attività di formazione e lavoro, nell'ambito dell'agricoltura sociale, e dei lab di panificazione e pizzeria. Durante l'evento di martedì saranno presentate le attività svolte, l’esposizione degli orti sociali realizzati e vedrà anche la degustazione di prodotti da forno dolci e salati, tra cui anche le pizze, di preparazione dei corsisti, alla presenza delle autorità civili, religiose e del mondo associativo del territorio, con cui si svilupperà un confronto sulle tematiche trattate dal progetto.