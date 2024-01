Impianto di compostaggio, terminati i lavori di ammoderanemento: arriva De Luca

Saranno presentati mercoledì 30 gennaio, alle 9.30, i lavori effettuati per riammodernare l’impianto per la produzione di compost dai rifiuti organici e per ripristinare la produzione di energia elettrica.

I partecipanti

All’incontro, nella sede dell’impianto in via De Luca, nella zona industriale di Salerno, saranno presenti: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli, l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet e l’assessore comunale alle Politiche ambientali Massimiliano Natella.