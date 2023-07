Montecorvino Rovella a lutto per la scomparsa di Lucia, il sindaco e l'amministrazione si stringono attorno ai familiari della piccola

Montecorvino Rovella a lutto, per la morte di Lucia Cappetta, di soli 7 anni. Il sindaco, Martino D'Onofrio, ha deciso di dichiarare il lutto cittadino per la giornata di domani, 7 luglio, in occasione dei funerali della bambina deceduta all'ospedale Santobono di Napoli. I genitori hanno chiesto alla Magistratura di fare chiarezza, in quanto non si capacitano di cosa sia accaduto: la piccola, secondo i familiari, prima del dramma, non aveva mai avuto importanti problemi di salute.

Il cordoglio

"Un atto di rispetto nei confronti della famiglia, che interpreta il sentimento di cordoglio di tutti i Cittadini, profondamente colpiti dalla prematura scomparsa della piccola concittadina. - osserva il primo cittadino- L'ordinanza invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari delle attività private di ogni genere ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione di attività rumorose, in segno di raccoglimento e rispetto, e ad abbassare le saracinesche al passaggio delle esequie, nonché a evitare comportamenti che contrastino con tale spirito". Tutti stretti attorno alla famiglia.