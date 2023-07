Dramma in casa Maffei, Maurizio: "Mamma da domani tutto torna come prima, come se ci fossi. Perchè ci sei"

Saranno celebrati oggi pomeriggio, 4 luglio, alle ore 17, presso la chiesa dei Salesiani, i funerali di Edith Barbara Winkler, madre dell'imprenditore della movida, Maurizio Maffei che, proprio ieri, giorno del dramma, avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. L’82enne, intorno a mezzogiorno di lunedì, è precipitata dal sesto piano della sua abitazione, tra via Eugenio Caterina e via San Giovanni Bosco, mentre era impegnata nelle pulizie di casa. L'anziana ha provato ad aggrapparsi alla zanzariera per non volare giù, ma il suo tentativo purtroppo non è andato a buon fine. Sconvolto il re del night, Maffei, insieme ai suoi familiari, agli amici e ai conoscenti, sotto choc per l'accaduto.

La mamma che va via... non va via. Esiste sempre come il suo amore. Lei ha vissuto per vivere in ogni momento. Ad ogni amarezza mi ha dato la forza di rialzarmi perchè lo ha fatto standomi vicino. Nel mio quotidiano le ho dato sempre tanto impegno perchè io sono un po' giocherellone, è come se sentissi il bisogno di renderla partecipe agli eventi, alla vita . Ci sono state tante esperienze che mi hanno stravolto la vita specie negli ultimi anni ma lei mi ha sempre trasmesso serenità, mi ha ridato fiducia ed che anche questo serva per migliorare e migliorarsi, per continuare a vivere, per continuare a celebrare la vita . E' morta il giorno in cui mi ha messo in vita. Non so spiegarmi cosa possa significare. Anche se non c'è fisicamente c'è nel cuore, nella testa. Farò velocemente tutto quello che facevo quotidianamente perchè mi ha insegnato a non fermarmi mai. Non lo accetterebbe. Non me lo consentirebbe. R.I.P mamma. Non ti deluderò. Da domani tutto torna come prima, come se ci fossi, perchè ci sei e perchè avresti voluto cosi , perchè mi dicevi sempre ''puoi dare tanto a te e agli altri e non fermarti mai''. E credo che avresti sorriso tanto vedere alternati tanti attestati di felicità nell' inviarmi auguri e altrettanto tanti attestati di affetto nell'inviarmi condoglianze. Sembrava una barzelletta... chi mi inviava auguri e chi mi faceva le condoglianze. Non ho risposto perchè non sapevo cosa scrivere o cosa dire. Grazie a tutti. Ho subito uno shock ieri ma nella notte ho raccolto tutto nella mia testa e nel mio cuore. So che devo farlo velocemente esattamente come faceva lei, credetemi. Mi rimetto a fare tutto quello che so fare e imparerò tutto quello che non sapevo fare perchè prima c'era mia mamma, oggi dovrò vedermela io.