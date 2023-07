Addio Francesco: Roccapiemonte piange il 16enne benvoluto da tutti

Bagno di folla, per l'ultimo saluto a Francesco Puopolo, vittima di un tremendo incidente in bici, ieri. Il 16enne ha perso la vita a causa di una caduta in un burrone, durante un'escursione in montagna, a Castel San Giorgio. Gremita, oggi pomeriggio, la chiesa di San Giovanni Battista, per stringersi attorno alla famiglia del ragazzino, per gli amici "Pisolo". In lacrime, il gruppo della Polisportiva Rocchese, squadra del cuore del giovane Francesco.

Il ricordo della Rocchese 1964