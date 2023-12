"Cosa state facendo?", lavoratore di Salerno Pulita minacciato da due uomini con un coltello

Momenti di tensione, la scorsa notte, in via Arce, dove un lavoratore di Salerno Pulita è stato minacciato da due uomini mentre erano impegnati ad aprire le buste di indifferenziato conferite dai cittadini. L’operatore, conosciuto per il suo carattere mite, ha chiesto ai due uomini di allontanarsi ed in quel momento gli è stato puntato contro un coltello. “Solo il suo sangue freddo e la capacità di gestione del momento gli hanno consentito di non rischiare la vita, ma lo spavento è stato tanto” racconta il segretario generale della Cgil Fp Antonio Capezzuto. Pare che durante la notte almeno quattro uomini si aggirassero in zona Corso Vittorio Emanuele per aprire le buste di indifferenziato per recuperare oggetti probabilmente per rivenderli.

L'appello

Capezzuto, poi, aggiunge: "Bisogna garantire il massimo livello di sicurezza ai lavoratori della Salerno Pulita e non abbassare l’attenzione soprattutto nella giornata di raccolta dell’indifferenziato, ancora elemento appetibile per i predoni. Bisogna sostenere i lavoratori e la società che sta portando avanti un lavoro straordinario, per riportare Salerno tra le prime città in Italia per percentuale di raccolta, grazie a tutta una serie di iniziative messe in campo nell’ultimo anno. Il potenziamento dei controlli potrà consentire di ridurre questo fenomeno increscioso, rischioso per l’incolumità dei lavoratori, per i carichi di lavoro conseguenti alla raccolta di materiale sparso per tutte le strade, e per il decoro di tutta la città”.