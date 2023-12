Detenuto salernitano trovato morto in carcere, ad Avellino

E' prevista domani l'autopsia sul corpo del 31enne salernitano trovato senza vita, nel giorno della Vigilia di Natale, nel carcere di Bellizzi ad Avellino. Come riportano i colleghi di Avellinotoday, gli agenti penitenziari, prontamente allertati dai detenuti, hanno immediatamente messo in atto le procedure necessarie, ma non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte è giunta a poche ore dal Santo Natale, aggiungendo un peso emotivo ulteriore a un periodo già delicato per chi è privato della libertà.

Il commento

"Quello che è avvenuto ci ha scosso profondamente - ha detto la direttrice del carcere di Bellizzi, Rita Romano- Queste cose non dovrebbero mai accadere. Sulle cause non mi pronuncio. Attendiamo il verdetto dell’autopsia. Recentemente, durante una riunione con il provveditore, il direttore generale dell'ASL, il dottor Ferrante, e i responsabili della salute mentale, sono state discusse le disposizioni. Si è assunto l'impegno di inviare un ufficiale, dato che mancava completamente, e di fornire operatori specializzati per gestire i detenuti tossicodipendenti. Inoltre, sono stati promessi specialisti come dermatologi e cardiologi, considerando la difficile situazione del nucleo di traduzioni che non può reggere il peso di trasportare detenuti all'esterno in modo continuo”.