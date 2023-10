Avviso per non dare cibo ai gatti randagi a Cetara, il sindaco: "E' un invito, non un divieto"

“Dalla gogna mediatica che ci ha travolto in questi giorni, abbiamo imparato che i social possono diventare occasione di sfogo incontrollato di malcontenti e odi repressi tendenzialmente idonei a travalicare i limiti del diritto di critica. Inoltre, molto spesso le persone si fermano al titolo o alla singola parola fraintendendo, e talvolta stravolgendo, il significato reale dell'intero testo". Lo ha detto il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, turbato per le reazioni provocate dal cartello affisso a firma della sua amministrazione circa l'invito a non lasciare cibo ai gatti randagi per la tutela dell'igiene pubblica. "Il manifesto contestato non è un divieto né tantomeno un'ordinanza sindacale, è semplicemente un invito in questo precipuo frangente per prevenire un'eventuale allerta sanitaria, determinata dalla presenza di agenti infestanti (topi, blatte, ecc.) attirati dal cibo lasciato per strada. - continua Della Monica- L'invito non è quello di affamare i gatti, bensì, in questo periodo, quello di fornire loro il cibo presso la propri a abitazione, al fine di garantire la pulizia dei residui e mantenere buone condizioni igienico-sanitarie. Il problema del paese in questo momento non è il randagismo, è l'igiene urbana, perché tante persone (pur in buona fede) tengono comportamenti assolutamente errati, anche per la stessa salute degli animali, lasciando per strada ogni genere di alimento e residuo alimentare domestico, così che gli animali rilasciano vomito ed escrementi liquidi e maleodoranti. Inoltre, spesso lasciano a terra buste, piatti di plastica, contenitori di ogni tipo, addirittura lenzuola, contro ogni norma di decoro urbano e buon senso".

Il sindaco aggiunge che "gli operatori ecologici tutti i giorni passano a ripulire i vicoli, ma nei caratteristici e irti vicoletti costieri certamente non c'è la possibilità di installare pompe idranti per un lavaggio e una sanificazione giornalieri. - ha aggiunto- Il Comune già da tempo aveva contattato il servizio veterinario dell'Asl che ha avviato un piano di sterilizzazione. Per quanto riguarda le offese, le ingiurie e gli epiteti denigratori ricevuti e registrati, qualora tali comportamenti divenissero lesivi, verranno valutate tutte le azioni necessarie, anche giudiziarie, a tutela dell'immagine dell'Ente oltre che dei singoli amministratori coinvolti”, ha concluso il primo cittadino.