Sanità, De Luca: "Le polemiche sugli ospedali di Battipaglia ed Eboli? Idiozie"

“Una grande idiozia: abbiamo spiegato che abbiamo risorse reali da investire nei due ospedali, Eboli e Battipaglia che rimarranno aperti comunque, anche con l'ospedale unico. Quindi è una di quelle polemiche campate in aria che servono ai personaggi in cerca di autore per farsi un po' di pubblicità". A dirlo, commentando la situazione sanitaria nella Piana del Sele e le polemiche degli ultimi giorni, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione, questo pomeriggio della 53esima edizione del Giffoni Film Festival.

Il commento

Per il governatore della Campania "il tempo delle stupidaggini è finito in Italia. Per fare gli imbecilli nei decenni passati, stiamo pagando un debito sanitario che dovremmo pagare fino al 2035. E' bene ricordare ai nostri concittadini che per i debiti accumulati nella sanità nei decenni passati, noi ogni anno paghiamo 200 milioni di euro per interessi sui debiti. Il sistema sanitario va gestito con equilibrio, rispetto per i territori" ha concluso De Luca.