Patto tra due clan di camorra, in 26 a processo a Pagani

Partirà alla fine di aprile il giudizio per 23 persone coinvolte nell'indagine della Dda sul clan Fezza-De Vivo di Pagani. L’inchiesta fece luce sulla federazione tra gruppi camorristici, di Pagani e Poggiomarino, per il controllo dello spaccio di droga, estorsioni, autoriciclaggio ed altri reati nell'Agro nocerino e parte del Vesuviano, con il reimpiego dei proventi in attività finanziarie e commerciali in Italia ed in Spagna.

Le accuse

Il clan di Pagani avrebbe avuto quale suo consigliere ‘ o Minorenne, Rosario Giugliano, con il quale avrebbe stretto un legame per mettere a segno una serie di estorsioni tra le provincie di Napoli e Salerno, decidendo inoltre di imporre una tassa ad ogni capo piazza per spacciare droga. L'indagine conta 46 indagati, a processo andranno quelli raggiunti da misure. Il clan non solo avrebbe controllato il mercato della droga, ma avrebbe imposto estorsioni, infiltrandosi nel tessuto economico locale, con l'affare delle sanificazioni Covid, "punendo" anche un imprenditore concorrente. Tra le accuse anche il tentato omicidio, per alcuni, in relazione ad un agguato fallito ad un imprenditore di Angri.