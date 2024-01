Pontecagnano, l'Istituto comprensivo Fonseca rischia di scomparire: la polemica

E’ polemica a Pontecagnano Faiano per la possibile suddivisione dei plessi dell’IC “Eleonora Pimentel Gonseca” tra gli altri due istituti scolastici del territorio comunale. E’ quanto ipotizzato dalla Regione Campania nel nuovo piano di dimensionamento scolastico. Preoccupata la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, che in una lettera inviata al sindaco e all’assessore all’istruzione ha parlato di provvedimento “inaspettato ed immeritato” soprattutto se paragonato “alla qualità dell’organizzazione, dell’offerta formativa e dei riconoscimenti ricevuti a livello nazionale ed internazionale”.

Il dibattito

Il consigliere comunale di Movimento Libero Marco Vecchione: “L'ipotesi di accorpamento prende sempre più corpo e l'Istituto comprensivo Fonseca si appresta, purtroppo, a scomparire. Non comprendo, onestamente, le ragioni di tale provvedimento soppressivo in quanto la nostra città ha i numeri per salvaguardare le tre istituzioni scolastiche e le rispettive dirigenze. Mi sarei aspettato eventualmente una proposta di rimodulazione dei plessi in un'ottica di redistribuzione, ma non una decisione davvero così drastica. Comprendo e sostengo, pertanto, le legittime preoccupazioni di tanti genitori che meritano chiarezza e rassicurazioni e auspico che la Regione Campania, con l'intervento del Comune, possa ancora rivedere una scelta che andrebbe a penalizzare oltremodo il nostro territorio e una rete scolastica oramai consolidata”.

Gli fa eco il consigliere comunale di Città Pubblica Giuseppe Bisogno: “Bisogna scongiurare la suddivisione dei plessi dell’Istituto Comprensivo Eleonora Fonseca Pimentel fra gli altri due istituti del territorio comunale. Per questo sono al fianco dei genitori per chiedere un’azione istituzionale forte che tuteli gli alunni che frequentano le scuole afferenti all’istituto Comprensivo. Questa è una disposizione che danneggia soprattutto le periferie della nostra città, dove il ruolo della scuola è ancora più importante in quanto presidio di cultura e legalità. Non possiamo da un lato professare un’attenzione alle periferie e dall’’altro depauperare le stesse attraverso scelte che riducono i servizi e la qualità degli stessi”.