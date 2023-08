Giovane ferito in spiaggia e barca in avaria: doppio intervento della Guardia Costiera in Cilento

Doppio intervento, ieri, per l'ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro: per iniziare, la Guardia Costiera, a Camerota e più precisamente presso la spiaggia del Pozzallo, ha soccorso un giovane con una lussazione di una spalla. Gli uomini della Guardia Costiera di Marina di Camerota a bordo del gommone, con il 118, hanno raggiunto il malcapitato in spiaggia, per trasportarlo al porto e metterlo in sicurezza.

Il secondo intervento

Nel pomeriggio, poi, la Guardia Costiera è intervenuta nelle acque antistanti a Marina di Pisciotta, per aiutare le persone a bordo di una piccola imbarcazione andata in avaria. Provvidenziale l’intervento del personale marittimo di Palinuro che ha tratto in salvo e condotto i malcapitati al porto di Palinuro. Nessuna grave conseguenza, ma solo spavento.