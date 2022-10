Atti sessuali su minore di 13 anni, uomo nei guai

Un 50enne dell'Agro nocerino è indagato per atti sessuali su una minore di 13 anni. La Procura ha chiuso l'indagine nei suoi confronti e si prepara a chiedere il processo. La minore ha confermato tutto in un incidente probatorio, chiesto dal giudice durante la fase preliminare.

Le accuse

Stando alla denuncia della famiglia, l'uomo avrebbe più volte tentato di toccare la ragazzina - figlia di un suo amico - per poi prometterle soldi e regali, per acquisirne la fiducia. Arrivarono anche le minacce, a un certo punto, affinchè la stessa non rivelasse quello che l'uomo le scriveva attraverso una serie di messaggi, per circa due mesi.