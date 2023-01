Anziana raggirata da un finto nipote, consegna denaro e oro per una tastiera

Truffata per 2000 euro, consegna soldi e oro credendo di aiutare il nipote a comprare un computer. Invece era una truffa. La vittima è un'anziana residente a Scafati, che giorni fa è stata raggiunta al telefono da uno sconosciuto, che si è spacciato per suo nipote. Riuscendo anche ad alterare la voce, per risultare più credibile

La denuncia

L'uomo aveva spiegato all'anziana di aver ordinato un computer e lasciato, poi, il suo indirizzo per la consegna. Non potendo darle i soldi, aveva così chiest un anticipo che avrebbe poi restituito. Duemila euro circa. E aveva annunciato l'arrivo del corriere, che in realtà era un complice. Avendo tentato di chiamare il vero nipote per una conferma, l'anziana era stata invece di nuovo in contatto con il truffatore, che non aveva mai staccato il telefono (aveva usato il numero fisso). L'anziana gli aveva spiegato di avere solo 500 euro. L'uomo ha così chiesto anche dell'oro, che è stato consegnato al finto corriere, arrivato in scooter. Nel pacco dato all'anziana, poi, c'era solo una tastiera da computer. Solo dopo qualche ora e dopo aver incontrato il vero nipote per consegnargli il pacco, l'anziana ha scoperto di essere stata raggirata. Sull'episodio indagano le forze dell’ordine.