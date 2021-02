Covid tra i banchi: nuovo contagio a Salerno, sospese fino a mercoledì le lezioni in altri 2 comuni

Ad Amalfi, invece, riprende l’attività didattica in presenza dopo la frana dello scorso 2 febbraio. In particolare, sino a mercoledì 17 febbraio, la didattica in presenza è sospesa per tutti gli Istituti

Aumentano, i contagi a scuola, nel salernitano. Nuovo caso positivo presso la scuola di Torrione Alto, a Salerno. Intanto, scuole chiuse per due giorni scuole Buonabitacolo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Giancarlo Guercio per l'aumento dei casi. "Al fine di procedere con un più attento monitoraggio dei casi, per domani e dopodomani (lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021) le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Auspicando che non si verifichino ulteriori contagi, le lezioni riprenderanno mercoledì 17 febbraio", ha detto il primo cittadino.

Inoltre, a causa della positività di un’alunna della scuola secondaria di primo grado di Moio della Civitella, il sindaco Enrico Gnarra ha deciso che, per motivi precauzionali, le attività didattiche in presenza saranno sospese lunedì e martedì sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, per la sanificazione degli ambienti. In attesa degli esiti dei tamponi che verranno effettuati agli alunni e ai docenti della scuola secondaria di primo grado, le attività didattiche in presenza di quest’ultima, saranno in Dad fino al 20 febbraio.

Il caso ad Amalfi

Ad Amalfi, invece, riprende l’attività didattica in presenza dopo la frana dello scorso 2 febbraio. In particolare, sino a mercoledì 17 febbraio, la didattica in presenza è sospesa per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado. Mentre da giovedì 18 febbraio riprende l’attività in presenza per tutti ad eccezione della scuola primaria dell’I. C. “G. Sasso” del plesso di Piazza Spirito Santo (Amalfi centro), con la sospensione del servizio comunale scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia dello stesso Istituto fino al 20 gennaio.