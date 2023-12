Il Comune non si ferma: ancora un sequestro di coperte ai senzatetto

Ancora un sequestro ai danni dei clochard. Questo pomeriggio gli agenti della polizia locale, insieme agli addetti di Salerno Pulita, hanno eseguito l'ordine pervenuto dall'ufficio ambiente del Comune di Salerno, che ha disposto la rimozione delle coperte utilizzate dai senzatetto in via Polito, nei pressi della stazione della metropolitana leggera di via Vernieri. Si tratta del secondo sequestro ai danni dei clochard, dopo quello avvenuto qualche giorno fa a pochi passi dal Grand Hotel Salerno.

Il sequestro

Una condotta, quella del Comune, sicuramente discutibile, considerate le basse temperature del periodo e del fatto che i dormitori non riescono ad accogliere tutti i clochard presenti sul territorio. Quelli accompagnati dai loro amici a quattro zampe, inoltre, non possono rivolgersi ai centri di accoglienza e di conseguenza sono costretti a passare la notte all'aperto. I casi segnalati, per fortuna, hanno scatenato una vera e propria gara di solidarietà fra i salernitani, come accaduto qualche sera fa al giovane senzatetto lasciato senza coperte. Sono stati numerosi, infatti, i cittadini che hanno deciso di donare le loro coperte a lui ed al suo cane per evitare che il freddo ed il gelo della notte mettessero a rischio la loro incolumità.

Ha collaborato Marilia Parente