Operazione "Borghi antichi bis": nuovo sequestro per altri 900mila euro per truffa del Superbonus 110%

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito il sequestro preventivo per la confisca di equivalente per oltre 900mila euro, nei confronti di una società romana, in qualità di General Contractor. Il tutto è scaturito al termine di alcune indagini che già portarono ad un primo sequestro per oltre 500mila euro, in quanto la società aveva riscosso crediti per lavori di ristrutturazioni mai avviati in 3 comuni cilentani. Nell'ambito delle indagini, sono emersi altri 22 immobili che sarebbero dovuti essere ristrutturati con il Superbonus 110%, per i quali la stessa società aveva certificato l'avvenuta esecuzione degli interventi per il 30% sul totale. Dato, quest'ultimo, invece smentito dalle ispezioni presso gli edifici in questione.

Le indagini

Le fiamme gialle vallesi hanno ricostruito minuziosamente il tracciamento dei crediti concessi a seguito della falsa attestazione dei lavori, constatando che i proprietari delle abitazioni li avevano ceduti al General Contractor, che, a sua volta, aveva provveduto a monetizzarli cedendoli a diversi istituti finanziari. Ovviamente, la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.