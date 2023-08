Un giovane è stato denunciato per truffa ad Eboli. Lo stesso, come riportato da Il Mattino, avrebbe provato a truffare i clienti di un centro commerciale della zona dicendo loro che aveva bisogno di denaro per la benzina poiché l'auto era rimasta in panne ed il suo bancomat non funzionava.

La truffa

Una delle persone avvicinate, però, non si è fidata ed ha allertato le forze dell'ordine, che hanno individuato il truffatore e lo hanno denunciato a piede libero.