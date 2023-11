Volantino del Ministero dell'Interno sui portoni, il sindaco: "Attenzione, è falso"

Da alcuni giorni, a Baronissi, sta comparendo sui portoni di ingresso delle abitazioni un volantino del Ministero dell’Interno che, però, è “palesemente falso”. Ad avvisare i suoi concittadini è direttamente il sindaco Gianfranco Valiante: “Raccomandiamo a tutti di non consentire a nessuno l’ingresso in casa e, in caso di richiesta, di avvisare immediatamente i Carabinieri anche attraverso il 112 telefonico”.

Il caso

Sul volantino viene citato l’articolo 650 del Codice Penale e si invitano “gli eventuale non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza”. Non solo. “Le autorità – si legge ancora – svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private”. Poi viene chiesto ai cittadini di fornire una serie di documenti durante i controlli e, in caso di irregolarità, scatteranno multe e finanche l'arresto. Ovviamente, è tutto falso.