Ritorno a scuola, l'appello della Pro Loco di Pellezzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Pro Loco Pellezzano ha fatto affiggere un manifesto attraverso il quale si rivolge ai genitori che dovranno iscrivere i propri figli alle scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2021/22. Questo appello segue una nota del Sindaco Francesco Morra, che nei giorni scorsi ha inviato alle famiglie interessate, per sensibilizzare l’iscrizione negli istituti scolastici di Pellezzano sottolineando l’impegno della Civica Amministrazione sull’adeguamento degli immobili e le varie iniziative per migliorare i plessi scolastici.

Il manifesto, a firma del Presidente Luigi Carrella, tende a sensibilizzare i genitori all’iscrizione in paese facendo leva sull’impegno del Comune, sulla professionalità della dirigenza e del corpo insegnanti e sul servizio trasporti alunni efficiente e sicuro. Ma soprattutto crede nell’importanza di far crescere i figli nel loro territorio con compagni di scuola che saranno compagni di vita. Un futuro di cittadini orgogliosi di appartenere ad una comunità cresciuta tra i banchi di scuola del paese. Sarebbe davvero una beffa, come asserisce il Sindaco Morra, avere scuole all’altezza della situazione e avere poi le aule vuote.