Auditorium "Umberto I", la mozione dell'opposizione: "Venga concesso al Conservatorio"

Concedere l’auditorium “Umberto I” al Conservatorio Martucci. È la richiesta contenuta nella mozione dei consiglieri comunali di opposizione Roberto Celano, Domenico Ventura, Dante Santoro e Michele Sarno. Il complesso in questione non è mai stato utilizzato e, dopo i lavori conclusi del 2016, necessita di interventi per ripristinarne la fruibilità.

La richiesta

“Gli interventi dei numerosi consiglieri comunali nelle sedute di commissione – si legge nella mozione - hanno evidenziato che è diffusa l’opinione che la struttura dell’Auditorium potrebbe essere al meglio valorizzata, concedendola nella disponibilità del Conservatorio, dei suoi allievi, della sua orchestra, avviando, nel contempo, sinergie tra Amministrazione e Conservatorio stesso, al fine di consentire ad un manufatto di indubbio pregio di rappresentare un importante volano per la crescita culturale ed economica della città”. Di qui la richiesta: “Il consiglio comunale di Salerno impegni il sindaco e l’amministrazione, ad individuare le modalità più appropriate al fine di concedere la disponibilità dell’Auditorium al Conservatorio Martucci”.