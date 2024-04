Parco Mercatello, Iannone replica a De Luca: "E' un santo che non fa miracoli"

Continua il dibattito dopo l'inaugurazione del nuovo Parco del Mercatello, che ha visto in prima fila il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Quest'ultimo, a margine del taglio del nastro, ha dichiarato ironicamente che "Santo Vincenzo lavora per la città" ricordando i 4 milioni di euro stanziati dalla Regione per il restyling della vasta area verde della zona orientale.

La risposta

Non si è fatta attende la replica del senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: “Siamo al delirio completo fino ad autoproclamarsi Santo. Un Santo che non fa miracoli come un pero che non fa pere. De Luca ha distrutto l’ospedale Ruggi e i suoi giannizzeri hanno fatto il resto con una città che è in ginocchio dal punto di vista economico e sociale: regna il degrado in tutti i quartieri ed il commercio tradizionale è stato devastato. Una città cara che non offre servizi dove è impossibile trovare anche un parcheggio. Basta un’inaugurazione per autoincensarsi. Sempre più ridicolo nell’enfasi del nulla”.