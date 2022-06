Nuove criticità di personale al Pronto Soccorso di Sarno, Angrisani: "Dimettetevi tutti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oramai, mi duole dirlo, quella dell'ospedale di Sarno sembra diventata una telenovela. Non passa giorno che non si parli delle difficoltà del nosocomio "Martiri del Villa Malta"- dichiara la senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani. Oggi la cronaca locale torna ad evidenziare le criticità del Pronto Soccorso, delle difficoltà a reperire unità che possano mantenerlo aperto assicurando un servizio di emergenza in linea con le aspettative europee sulla salvaguardia della salute. Oltre le criticità gestionali in capo all'ASL- continua la Angrisani- ritengo che la politica abbia delle forti responsabilità su questa incresciosa vicenda. Mi chiedo il M5S, soprattutto i suoi parlamentari locali, che ancora oggi continuano ad annunciare fantasiose soluzioni, De Luca, padre e figlio, cosa hanno da dire! Sembrava avessero tutti la bacchetta magica ed invece puntualmente le loro promesse si sono rivelate becera propaganda sulla salute dei cittadini- chiosa la Senatrice. Il PD in Regione Campania, competente in materia di sanità, un campo dove prima il Movimento 5 Stelle issava barricate, cosa sta facendo per il nostro ospedale? Chi deve ora pagare per i loro fallimenti? I cittadini con la loro salute? Quali scuse troveranno a fronte delle esigenze di cura dei pazienti dell'Agro Sarnese Nocerino? Una risposta a tutte queste domande: dimettetevi- conclude la senatrice di Alternativa, Angrisani.