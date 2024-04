La sezione Fratelli d'Italia di Cava de' Tirreni ringrazia i carabinieri che hanno salvato una donna ferita in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì mattina sulla A3 Salerno-Napoli. “A loro il ringraziamento per l'eroico gesto compiuto a spregio del pericolo” si legge nella nota del capogruppo consiliare Italo Giuseppe Cirielli, del coordinatore cittadino Luigi Napoli, e del consigliere comunale Annalisa Della Monica.

La nota

“È doveroso - affermano ringraziare i Carabinieri per il gesto eroico compiuto in totale spregio del pericolo e della personale incolumità. Meritano la riconosce di tutta la comunità. Il loro intervento è stato decisivo per salvare la vita della donna al volante dell'auto che si era scontrata con un tir", sono le parole dei membri della sezione cittadina del partito. I militari dell'Arma al comando del tenente Francesco d’Assisi Longobardi, infatti, nell'aver udito un tonfo assordante generato dall'urto di un camion a rimorchio contro la parete di levante della caserma, senza alcun indugio, nonostante l’ininterrotto passaggio di automezzi di piccola e grossa cilindrata, ma anche di autobus e camion, hanno scavalcato la recinzione e si sono calati sull’autostrada per soccorrere la donna che giaceva priva di sensi dentro l’utilitaria, mentre dalla caserma veniva fatta richiesta dell’intervento dell’autoambulanza, del carro attrezzi e della pattuglia della Polizia Stradale.

I carabinieri, in attesa del carro gru, dopo i rilevi della Polizia Stradale, si sono adoperati per spostare l’auto incidentata e consentire il deflusso degli automezzi, dato che si era formata una lunghissima colonna di veicoli. Mettendo a repentaglio la loro vita per salvare quella altrui – proseguono i consiglieri e il coordinatore metelliani – e grazie al loro provvidenziale intervento, hanno dimostrato doti di grande coraggio, determinazione e profondo senso del dovere. Episodi come questo meritano il plauso di tutta la città e richiamano doverosamente la nostra attenzione all’impegno e al lavoro costante con cui le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri tutelano la nostra sicurezza e il benessere della nostra comunità”.