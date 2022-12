Stadio Figliolia di Baronissi, Siniscalco (FdI): "Andremo in Procura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Baronissi risponde alle dichiarazioni del Sindaco e chiede provvedimenti ad horas sul caso Figliolia. La risposta del Sindaco non ci rassicura sulla questione dello stadio Figliolia, purtroppo, alimenta il sospetto di comportamenti scorretti a danno dei cittadini, delle casse comunali e dell’ambiente.Siamo pronti ad andare in Procura. Il Sindaco, infatti, ci conferma che il sopralluogo è stato sollecitato dal comune quando, per nostra certezza, risulta diversamente; tuttavia soprassediamo su tale circostanza essendo i fatti rilevati ben più gravi. I sopralluoghi eseguiti, infatti, hanno potuto constatare l’esistenza di un’attività di lavanderia, difficilmente autorizzabile, con l’utilizzo di energia elettrica ed idrica comunale e lo scarico delle relative acque, ad oggi ancora in essere. Una tale attività, indipendentemente dagli accertamenti in corso doveva essere interrotta ad horas! E pure, a distanza di circa 2 settimane, nessuna azione immediata e cautelativa è stata posta in essere dall’amministrazione comunale! Stesso dicasi per l’installazione del container(posto sul campo dal 2019 ), sulla presunta occupazione di locali pubblici - bar-deposito- guardiania-medicheria e sulle varie istallazioni pubblicitarie di cui ad oggi non è stata ancora data prova delle autorizzazioni. Tali semplici verifiche, agevoli per gli amministratori, potevano essere controllate tramite ricerche al protocollo, che avrebbero consentito una risposta pronta ed immediato ai cittadini; ciò indipendentemente dagli accertamenti approfonditi doverosamente da eseguire e dalle conseguenti azioni legali. Tuttavia si apprende da pubblicazioni nell’albo pretorio comunale che l’Assessore allo sport, invece di rispondere e chiarire la questione porta in Giunta “il rinnovo dell’affidamento temporaneo” dello stesso Stadio. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Ma le autorità competenti sono state edotte!". Lo dichiara il responsabile cittadino FDI Baronissi Tony Siniscalco.