Giffoni, ottobre all'insegna degli eventi dedicati all'innovazione

La Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana è sempre più centro creativo e punto di riferimento per attività formative e grandi eventi di innovazione. Prima l’Ecommerce Hub con i suoi 2000 partecipanti a discutere di commercio elettronico e ascoltare dalle grandi multinazionali l'evoluzione e la costante crescita del mercato digitale.

Venerdì 14 ottobre sarà la volta dello Startup Open Summit di StartupItalia che torna in Multimedia dopo l'edizione di lancio del 2021. Realizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, l'appuntamento avrà come tema il concetto "Reloaded", la necessità di ripartire e sfruttando al massimo le potenzialità del digitale che genera innovazione. L'evento, che sarà anche trasmesso in streaming, ospiterà in presenza oltre cento giffoner appartenenti anche alle sezioni “Impact!” e “Dream Team” e oltre cinquanta studenti dell’Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Economia e Management, con il compito di analizzare, scegliere e votare la migliore start-up che accederà successivamente alla finale nazionale in programma nel prossimo dicembre all’Università Bocconi di Milano. Insieme ai rappresentanti startup selezionate grazie al progetto Giffoni for Kids, il primo programma di accelerazione in Italia dedicato esclusivamente al mondo kids & family. Giffoni for Kids, finanziato dalla Regione Campania e realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Iniziativa Cube e l'Università degli studi di Salerno, rappresenta una straordinaria opportunità per tanti giovani imprenditori che da alcuni giorni hanno iniziato la fase 1 del percorso di accelerazione nelle sale della Multimedia Valley. Tre mesi di lavoro supportati da mentor a cui si aggiunge la possibilità di entrare in contatto con il grande network dell'ecosistema Giffoni.

A scegliere Giffoni ci sono realtà nazionali e internazionali. Perché Giffoni rappresenta da decenni una bella storia italiana. Una storia unica e inimitabile che richiama subito alla mente il festival del cinema per ragazzi. Dietro a un ‘brand’ di successo c’è sempre l’esperienza di chi non si ferma mai al primo traguardo. C’è la visione chiara di chi come il direttore Claudio Gubitosi resta al passo coi tempi e li anticipa investendo sul talento dei ragazzi.

“I giovani sono il nostro presente. Giffoni tende loro la mano, li aiuta a crescere e ad imporsi nel mondo del lavoro – il pensiero di Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni -. Se non fosse stato così, una realtà come Giffoni Innovation Hub non avrebbe avuto la possibilità di nascere e trasformarsi in un trampolino di lancio per innovatori, startupper e creativi nel campo dell’edutainment e dell’entertainment. Un’occasione che centinaia di under 30 hanno colto negli anni riuscendo ad entrare in contatto con le grandi corporate, ad interfacciarsi con il mondo delle Istituzioni, con grandi artisti, con i big dell’innovazione e a guadagnarsi una prima vera occasione di lavoro attraverso stage e tirocini con grandi aziende nazionali e internazionali”.

“Non è tutto programmato in anticipo - le parole di Antonino Muro, founder e Cvo di Giffoni Hub - ma costantemente aggiornato in funzione del percorso. Tempi e contesti quasi sempre influiscono sulle direzioni da intraprendere e sta a noi non restare impreparati di fronte ai cambiamenti che la società richiede. Abbiamo lanciato Giffoni Hub con una mission, quella di supportare i percorsi formativi dei giovani al fine di facilitarne l'ingresso in certi mercati del lavoro. Lo facciamo costruendo un link con le aziende che desiderano creare o rafforzare il dialogo con la GEN Z e la GEN Y”.

Se c’è una realtà in grado di azzerare gli stereotipi e i luoghi comuni sul Sud è Giffoni. Dati alla mano, il polo creativo e innovativo rappresenta un valore aggiunto ad un territorio che grazie ad eventi come il Film Festival, Next Generation e ora grazie alla capacità di ospitare manifestazioni di rilievo come l’Ecommerce Hub e il Sios si configura come centro attrattivo per chi vuole essere protagonista delle sfide del futuro che passano inevitabilmente da un mercato del lavoro in costante evoluzione che vedrà sempre più protagoniste le nuove generazioni, quelle che Giffoni rappresenta da decenni, come interpreti delle nuove professioni.