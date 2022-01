La Cavese pronta alla sfida con l’Acireale

Allenamento allo stadio Simonetta Lamberti nella giornata di ieri per la Cavese che è pronta a ritornare in campo nell’ostico impegno di Acireale, contro quella che fino a ieri era la capolista del girone I di serie D. La vittoria della Gelbison nel recupero con il Rende ha infatti fatto scivolare al secondo posto i siciliani. Socia link che adesso devono ben guardarsi dagli aquilotti, che con un successo lo supererebbero in classifica. Per caricare la squadra in questo impegno davvero molto importante per iniziare bene il 2022, i metalliani hanno ricevuto la visita e l’incitamento dello stesso presidente Santoriello, piombato al Lamberti per salutare la squadra di mister Troise. L’allenatore sta preparando al meglio possibile questo impegno. “Sono arrivato in corsa, a novembre, ed ho sfruttato questa sospensione per conoscere meglio la squadra. Una rosa che come ho detto sin dall’inizio è molto competitiva, e gli innesti di questa sessione invernale non possono che aiutarci ulteriormente”.