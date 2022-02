Simonetti lancia la Scafatese, corsara con la Virtus Cilento

VIRTUS CILENTO-SCAFATESE 0-1

VIRTUS CILENTO: Castiello R., Lembo, Manganelli (80' Russo), Nyami, Maffongelli, Friedeleb Caballero, Ferrazzano (70' Esposito), De Marco, Brogna, Jarju, Maiese. All. Castiello.

SCAFATESE: Cappuccio, Gambardella, Mejri, Costantino (70' Giacinti), Granata, Lopetrone, Simonetti, Formicola, Malafronte, De Vivo (72' Sicilino), Savarise. All. De Felice.

ARBITRO: Lorenzo Corrado di Napoli.

RETE: 25' Simonetti.

La Scafatese espugna Ascea nel recupero della giornata 15ma del campionato di Eccellenza, batte di misura la Virtus Cilento e si assesta a un solo punto dalla vetta detenuta in coabitazione da San Marzano e Angri, superando anche l'Agropoli. Nei primi minuti i padroni di casa cercano subito di far capire ai canarini che non avranno vita facile, costruendo due occasioni terminate con le conclusioni di Maiese prima e di Nyami poi. Al 25' però la svolta del match. Il bomber Malafronte veste i panni dell'assist-man e inventa un filtrante per Simonetti che, di destro, incrocia la sfera, batte l'estremo difensore casalingo e porta avanti i giallobleu. Si tratta del momento migliore per la compagine dell'agro che, prima di andare negli spogliatoi, si rende pericolosa in almeno altre due occasioni. Nella ripresa il gioco si fa duro, i padroni di casa non hanno nessuna voglia di fare da sparring partner e alzano il baricentro nel tentativo di trovare il pareggio, che riescono a trovare anche se l'urlo resta strozzato in gola a causa della bandierina alta. Siciliano costruisce l'occasione pià ghiotta della ripresa per gli ospiti provando a segnare direttamente da calcio d'angolo e scheggiando la traversa. Poco più tardi sugli sviluppi di un calcio piazzato è la Virtus Cilento che sfiora il pareggio centrando in pieno il palo. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma ma la Scafatese riesce a non cedere.