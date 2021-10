Per la Cavese un altro pari imprevisto

CASTROVILLARI-CAVESE 0-0

CASTROVILLARI: Aiolfi, Strumbo, Miceli, Cosenza, Marchionna, Tripicchio, Mazzotti, Trofo, Teyou, Anzillotta, Rodi. All. Colle.

CAVESE: Paduano, Altobello, Viscomi, Gabrieli, Fissore, Romizi, Corigliano, Palma, Kone, Carbonaro, Allegretti. All. Ferazzoli.

La Cavese è stata di scena a Castrovillari e purtroppo per gli aquilotti è arrivato un altro pareggio a reti inviolate, figlio di una prestazione sotto tono. Gli uomini di mister Ferazzoli non sono riusciti a sbloccare una partita di certo tosto per quanto bene si è difesa la formazione calabrese. Le uniche occasioni pericolose tutte nel finale con gli spunti personali di Allegretti, Maiorano e Bacio Terracino. Con questo risultato che certamente non fa sorridere, la Cavese perde altri punti preziosi in ottica testa della classifica.