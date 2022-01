Finisce pari tra Santa Maria Cilento e Real Aversa

SANTA MARIA CILENTO-REAL AVERSA 0-0

SANTA MARIA: Grieco, Coulibaly, Romanelli,

Campanella (13’ pt Gargiulo), Konios, Maio (23’ st Luscietti), Simonetti, Citro (34’ pt Ventura), Gabionetta (37’ st Romano), Maggio,

Oviszach. All. Nicoletti.

REAL AVERSA: Lombardo, Bonfini, Russo, Hutsol, Di Lorenzo (13’ st Giordano), Mariani Del Prete, Schiavi, Durazzo (43’ st Grimaldi), La Monica, Ndiaye (38’ st Sannia). All. Sannazzaro.

ARBITRO: Riccardo Boiani di Pesaro.

Finisce 0 a 0 allo stadio Carrano tra Santa Maria Cilento e Real Aversa. Primo tempo serrato e privo di emozioni, con gli ospiti bravi ad essere compatti e ripartire. Da segnalare il destro dalla distanza di La Monica terminato fuori, e un sinistro di Durazzo altrettanto fuori dallo specchio della porta al 18’. Per i locali, invece, nessuna ghiotta occasione da gol, bensì due sostituzioni forzate per via degli infortuni di Campanella e Citro. Nella ripresa, la gara è leggermente più vivace. Al 1’ punizione in area tirata da Maggio, ma la botta dell’attaccante viene deviata in angolo dal portiere. All’8’ cross di Maio dal fondo per la testa di Gabionetta, ma la palla termina alta. All’11’ mischia in area di rigore col sinistro ancora una volta di Gabionetta che viene murato dalla difesa dell’Aversa. Al 18’ La Monica, solo contro Grieco, si lascia ipnotizzare. E’ bravo, però, il portiere giallorosso in uscita bassa a respingere in angolo. Al 28’ sinistro in area di rigore dell’ex Giordano, ma Grieco ancora una volta si fa trovare pronto. Al 34’ percussione palla al piede di Oviszach che entra in area e con un tocco cerca un compagno che non c’è. Spazza il difensore avversario. Al 38’ doppia finta di Maggio in area di rigore, ma la palla viene deviata in angolo da un difensore. Al 45’ destro a giro debole di Oviszach parato da Lombardo. Nel finale di gara tentativi dei cilentani per sbloccare l’incontro, ma la barriera alzata dall’Aversa resta insuperabile.