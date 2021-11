Temeraria, Giuliano Spetrini non è più l’allenatore

La società di Promozione della Temeraria San Mango ha comunicato che mister Giuliano Spetrini non è più l’allenatore della prima squadra in virtù delle dimissioni irrevocabili rassegnate dallo stesso. “La società ringrazia il tecnico per il lavoro profuso nell’arco di queste stagioni - si legge nel comunicato diramato dal club -, caratterizzate da un sincero rapporto di stima e rispetto tra i vertici del club sanmanghese e l’allenatore salernitano. A Giuliano, l’augurio sincero di raggiungere i più ambiziosi successi sportivi nel corso dei prossimi anni”.