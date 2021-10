La Sarnese frena ancora, pari con la Temeraria

TEMERARIA-SARNESE 0-0

TEMERARIA: Venosi, Carosetti, Carmando (65’ De Rosa), Silvestri, Di Giacomo, Pappalardo (46’ Contente), Spetrini R., Vergadoro, Solimene (51’ Areniello), Buonfiglio (73’ Cartone), Mele. All. Spetrini G..

SARNESE: Inserra, Pappacena, Squillante, Santaniello, Villacaro, Trapanese, Di Capua (86’ Pivetta), Sorrentino (83’ Esposito), Cioffi, Savarese, Pagano. All. Trapani.

ARBITRO: Francesco Matrone di Torre del Greco.

Settima giornata del campionato di Promozione e terzo pareggio consecutivo per la Sarnese, orfana di Parlato, capitan Scippa e del bomber Vitale. Prima gara senza andare a segno per gli uomini di mister Trapani. Una rete, in verità, i granata l’hanno siglata con Cioffi al 78’, imbeccato in modo delizioso da Savarese, ma l’arbitro ha annullato per un presunto fuorigioco segnalato dal secondo assistente. Partita condotta dalla Sarnese, che prova a più riprese a passare in vantaggio, ma una Temeraria ben attenta in difesa ed il campo piccolo limitano di parecchio le incursioni granata. Finisce con un pareggio ad occhiali, e per i granata c’è un’altra espulsione comminata a Cioffi nei minuti finali.