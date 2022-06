Salernitana, Iervolino scrive ai tifosi: "Chiedo scusa per le polemiche"

I social network come cassa di risonanza, megafono di un sentimento granata, sinallagma d'amore. Dopo giorno tesi, affilati, carichi di veleno, la tifoseria della Salernitana era disorientata e ha rischiato di smembrarsi in partiti e fazioni. Chi ha ragione e chi ha torto? Iervolino, il presidente, e Sabatini, l'ex direttore sportivo, si sono affrontati e scontrati a mezzo stampa, senza esclusione di colpi. Prima la procura di Lassana Coulibaly - punta dell'iceberg, il punto di non ritorno, la fotografia di un disagio e un dissidio più profondi - poi le pubbliche accuse, a colpi di "bugiardo" e "lo porto in tribunale".

La lettera

Il sentimento popolare, intercettato dal patron, ha spinto Iervolino a scrivere un post alla tifoseria granata. Somiglia più ad una lettera aperta: contiene dispiacere e amore nello stesso tempo, desiderio di ripartenza ma anche volontà di smorzare i toni, alla vigilia della scelta del ds e di un percorso delicato - fatto di snodi, opportunità, alleanze, stima calcistica - qual è il calciomercato, preceduto dal consesso dei club, l'assemblea di Lega Serie A. "Qualsiasi scelta che come presidente ho preso è stata soggetta a giudizi dei tifosi. Questo lo accetto e mi piace. Anche io posso fare scelte non condivisibili da tutti però vi chiedo quel giusto rispetto perché il mio umore ed il mio entusiasmo passa per voi, la vostra fiducia ed il vostro entusiasmo. Io ci metto tutto me stesso, amo la Salernitana e metterò tutta la mia passione per riuscire in questo progetto. Scusate per tutte le polemiche, io voglio solo il bene della Salernitana e della città di Salerno. Io vi adoro incondizionatamente e non giudicate anche tutto questo affetto perché amare e lottare per ciò che si ama è una battaglia che vale la pena di vivere fino in fondo".