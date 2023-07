Salernitana e caso procuratori, parla Iervolino: "Grazie ai colleghi presidenti"

Tiene ancora banco il caso Giuffredi. Dopo il botta e risposta tra il presidente della Salernitana e l'agente di Sepe e Kastanos, oggi il patron granata è intervenuto a margine dell'assemblea di Lega.

La solidarietà

Queste le parole del Presidente Danilo Iervolino a margine dell’Assemblea di Lega Serie A: “Con grande unità di intenti e compattezza oggi in Assemblea abbiamo affrontato il tema del rapporto tra club ed agenti che come Salernitana abbiamo evidenziato con urgenza nei giorni scorsi. Accogliamo con piacere la solidarietà di tutti gli altri club per quanto accaduto e la disponibilità unanime nel voler adottare quanto prima una regolamentazione semplice e chiara che dia indicazioni certe e precise. Il calcio italiano ha la forza, il fascino e tutte le potenzialità per continuare a crescere a livello internazionale. Non è più possibile assistere innocui a continue ingerenze da parte di agenti e procuratori che vanno ben oltre le loro funzioni e pretendono di determinare le politiche di gestione dei nostri club. Come sottolineato dal Presidente Casini, una soluzione potrebbe essere l’adozione di un codice etico relativo ai rapporti agenti-club accompagnato da un quadro sanzionatorio efficace. Sono convinto che adottare regole certe e definite possa portare soltanto chiarezza ad una zona grigia francamente non più tollerabile”.