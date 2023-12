Tonfo interno per l'Angri, il Gallipoli sbanca il Novi in rimonta

Seconda sconfitta consecutiva e clamoroso stop contro una diretta concorrente per la salvezza. Passo falso tra le mura amiche per l’Angri di Nello Di Costanzo, ribaltato dal Gallipoli di Giovanni Cavallaro. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, in cui le due squadre si studiano, sono i grigiorossi a passare in vantaggio nel finale di primo tempo con bomber Longo. Una rete che permette al Cavallino di chiudere in vantaggio, ma in avvio di ripresa sono gli ospiti a trovare il guizzo vincente con Munoz che ristabilisce la parità al 50’. Passa un quarto d’ora e l’Angri trova il nuovo vantaggio con Ascione, una rete che però non frena l’iniziativa dei giallorossi abili a rispondere nuovamente con Thiam all’82’. Il gol vittoria per il Gallo porta ancora la firma di Munoz che fa 2-3 e regala il successo ai suoi. Sabato amaro per l’Angri, arriva il nono ko in campionato e tra quattro giorni c’è l’appuntamento in trasferta con il Barletta.